Под Бердянском "посыпалась" новая трасса: не простояла и месяц (фото)

Трасса под Бердянском испортилась за месяц (коллаж: РБК-Украина)

Совершенно новый асфальт пришел в негодность уже через месяц после начала эксплуатации

Трасса Пологи — Бердянск, которую реконструировали до августа текущего года, пришла в негодность через месяц после сдачи в эксплуатацию. Дорожное покрытие участка дороги в Запорожской области, которое ремонтировалось в рамках проекта "Большая стройка", покрылось трещинами, ямами и асфальтовыми "волнами".

Соответствующими фотографиями поделилась возмущенная местная жительница Ангелина Устименко на своей Facebook-странице.

По данным информационного стенда, дорогу местного значения Пологи — Бердянск ремонтировали в июне-августе. Восстановление дороги проводилось в рамках программы "Большое строительство", подрядчиком было местное ООО "Бердянскстройтрест". Всего было положено почти 12 километров асфальта.

"Большое разочарование от "Большой стройки". Все мы радовались восстановлению дороги в направлении моря, но видимо-таки зря: не выдержит она до нового сезона", — прокомментировала увиденное Устименко.

Трасса Пологи — Бердянск (фото: facebook.com/Ангелина Устименко)

Стоит отметить, что на стенде также указаны имена и номера телефонов ответственных за качество дороги.

Напомним, что ранее на украинских дорогах появились новые знаки. Эти указатели планируют установить в нескольких местах, где часто встречаются велосипедисты-шоссейники.

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