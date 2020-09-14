Під бердянськом "посипалась" нова траса: не простояла і місяць (фото)

Траса під Бердянськом зіпсувалася за місяць (колаж: РБК-Україна)

Абсолютно новий асфальт прийшов в непридатність вже через місяць після початку експлуатації

Траса Пологи — Бердянськ, яку реконструювали до серпня поточного року, прийшла в непридатність через місяць після здачі в експлуатацію. Дорожнє покриття ділянки дороги в Запорізькій області, яке ремонтувалося в рамках проєкту "Велике будівництво", покрилося тріщинами, ямами та асфальтовими "хвилями".

Відповідними фотографіями поділилася обурена місцева мешканка Ангеліна Устименко на своїй Facebook-сторінці.

За даними інформаційного стенда, дорогу місцевого значення Пологи — Бердянськ ремонтували у червні-серпні. Відновлення дороги проводилося у рамках програми "Велике будівництво", підрядником було місцеве ТОВ "Бердянскстройтрест". Всього було покладено майже 12 кілометрів асфальту.

"Велике розчарування від "Великого будівництва". Всі ми раділи відновленню дороги в напрямку моря, але мабуть-таки даремно: не витримає вона до нового сезону", — прокоментувала побачене Устименко.

Траса Пологи — Бердянськ (фото: facebook.com/Ангеліна Устименко)

Варто відзначити, що на стенді також вказані імена та номери телефонів відповідальних за якість дороги.

Нагадаємо, що раніше на українських дорогах з'явилися нові знаки. Ці покажчики планують встановити в кількох місцях, де часто зустрічаються велосипедисти-шосейники.

Також ми писали, що нещодавно були названі випадки, коли водій може не поступатися пішоходу.

До цього ми розповідали про азбуку водіїв, знаках і жестах, які варто знати кожному.