Полиция хочет получить доступ к смартфонам украинцев: все подробности

Полиция хочет получить доступ к смартфонам исчезнувших детей из-за частых случаев пропажи. Сначала года полицейские получили 1162 сообщения об исчезновении несовершеннолетних, ежедневно в стране регистрируется 20 подобных случаев. Чтобы помочь коллегам ускорить и усилить поиски, декан факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслав Марков зарегистрировал на сайте президента петицию.

Как сообщает полицейский, петиция направлена на то, чтобы помочь коллегам и ускорить поиски пропавших детей. В петиции подписанты требуют упрощенный доступ правоохранителям к смартфонам исчезнувших детей. Документ пока подписали 267 человек из необходимых 25 тысяч, сообщает "Сегодня".

Вячеслав Марков рассказал, что 20 сообщений об исчезновении детей в день – это стабильная статистика на протяжении последних 4 лет.

"В петиции речь идет исключительно о доступе к смартфонам исчезнувших детей. О доступе к данным оператора по запросу. Объясню, почему это важно. Сейчас доступ правоохранители могут получить только после решения суда, на это уходит около 3 дней. В то же время есть такое понятие, как "золотой час". Когда ребенок попал в руки маньяка или педофила, то первые часы он еще гарантированно жив. И у нас, у полиции, есть реальный шанс найти быстро и спасти. Подобная практика есть в Великобритании, там не нужно решение суда", - объяснил декан факультета киберполиции Харьковского университета.

По его словам, украинцы уже активно комментируют его петицию.

"Некоторые уже пишут, что, мол вот правоохранители хотят за всеми следить. Как профессионал отвечу, что эти люди не понимают важности. Кроме того, правоохранителя, который сделает запрос, легко идентифицировать", – уточнил Марков.

Напомним, что ранее в Украине запустили приложение "Дія". В приложении украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.