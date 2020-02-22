Поліція хоче отримати доступ до смартфонів українців: усі подробиці

Поліція хоче отримати доступ до смартфонів зниклих дітей через часті випадки пропажі. Спочатку року поліцейські отримали 1162 повідомлення про зникнення неповнолітніх, щодня в країні реєструється 20 подібних випадків. Щоб допомогти колегам прискорити й посилити пошуки, декан факультету кіберполіції Харківського університету внутрішніх справ В'ячеслав Марков зареєстрував на сайті президента петицію.

Як повідомляє поліцейський, петиція спрямована на те, щоб допомогти колегам і прискорити пошуки зниклих дітей. У петиції підписанти вимагають спрощений доступ правоохоронцям до смартфонів зниклих дітей. Документ поки підписали 267 осіб з необхідних 25 тисяч, повідомляє "Сегодня".

В'ячеслав Марков розповів, що 20 повідомлень про зникнення дітей в день – це стабільна статистика протягом останніх 4 років.

"У петиції йдеться виключно про доступ до смартфонів зниклих дітей. Про доступ до даних оператора за запитом. Поясню, чому це важливо. Зараз доступ правоохоронці можуть отримати лише після рішення суду, на це йде близько 3 днів. Водночас є таке поняття, як "золотий час". Коли дитина потрапила до рук маніяка чи педофіла, то перші години вона ще гарантовано жива. І у нас, у поліції, є реальний шанс знайти швидко і врятувати. Подібна практика є в Великобританії, там не потрібно рішення суду", - пояснив декан факультету кіберполіції Харківського університету.

За його словами, українці вже активно коментують його петицію.

"Деякі вже пишуть, що, мовляв ось правоохоронці хочуть стежити за всіма. Як професіонал відповім, що ці люди не розуміють важливості. Крім того, правоохоронця, який зробить запит, легко ідентифікувати", – уточнив Марков.

Нагадаємо, що раніше в Україні запустили програму "Дія". У додатку українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді й в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів.