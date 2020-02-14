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Продукты в супермаркетах теперь можно легко проверить с помощью смартфона: что известно

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 07:23
Продукты в супермаркетах теперь можно легко проверить с помощью смартфона: что известно
Украинцы смогут проверять продукты с помощью смартфона (Коллаж РБК-Украина)

Украинцы смогут узнать о подлинности товаров и маркировках

Украинцы теперь смогут проверять качество продуктов в супермаркетах с помощью смартфона. Потребители смогут узнать информацию о подлинности продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция".

Как сообщается на правительственном портале, все созданные реестры для внедрения рынка органического производства будут в открытом доступе, а туда входят: Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции, Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства и обращения органической продукции, Государственный реестр органических семян и посадочного материала.

Этими базами смогут воспользоваться все участники рынка для ведения своей хозяйственной деятельности.

"Сегодня, к сожалению, производство всей органической продукции находится вне пределов правового поля. Любой может подделывать такую продукцию и маркировать знаком "органический продукт", а потребители - покупать под этим знаком продукцию, не являющуюся таковой. Мы исправляем это и защищаем производителей действительно органической продукции", - прокомментировал нововведение министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Украинцы получат с помощью смартфонов доступ к такой информации:

  • О производителях органической продукции
  • Об органах сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства.
  • О наличии органических семян и посадочного материала.
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