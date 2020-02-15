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Электронный концлагерь: блогер "раскрыл" истинные цели приложения "ДіЯ"

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 14:54
Электронный концлагерь: блогер "раскрыл" истинные цели приложения "ДіЯ"
ДіЯ (фото: plan2.diia.gov.ua)

Мобильное приложение "Дія" обвиняют в слежке за пользователями

Мобильное приложение государственных цифровых услуг "Дія", которое недавно презентовал Владимир Зеленский, кроме преимуществ, может доставить украинцам и некоторые неудобства. В частности, мобильное приложение будет иметь доступ к изучению документов, всех выписанных штрафов, а также к банковским картам пользователя.

С критикой против приложения государственных цифровых услуг выступил один из пользователей Facebook. Блогер Владислав Болсуновский считает, что приложение создано с целью слежки за пользователями, а также для контроля украинцев.

"Проект #майорвсмартфоне продолжает развиваться. Помните, они отрицали, что будут использовать приложение для слежки за пользователями? Теперь почитайте новость. И подумайте не линейно, а не 2−3 шага вперед. А впереди — электронный концлагерь", — пишет блогер.

Электронный концлагерь: блогер &quot;раскрыл&quot; истинные цели приложения &quot;ДіЯ&quot;

ДіЯ попала в скандал из-за слежки (скриншот: facebook.com)

Он обращает внимание как раз на тот момент, что сервис будет мониторить и оценивать поездку. А за соблюдение ПДД водители могут получить до 18% кэшбека от суммы страхования. Механизм "слежки" по мнению блогера запускается при активации функции анализа данных, а также - "Безопасное вождение".

В то же время, автоэксперт, руководитель сайта autogeek.com.ua Евгений Муджири считает, что такая практика уже применяется у страховых компаний, где прилежные водители получают скидку на полис.

Электронный концлагерь: блогер &quot;раскрыл&quot; истинные цели приложения &quot;ДіЯ&quot;

Скриншот (facebook.com)

Напомним, что ранее в Украине заработал государственный сервис проверки квитанций.

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