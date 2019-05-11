Покушение на Филарета: суд поставил точку в скандальном деле

Суд поставил точку в деле о покушении на Филарета 25 мая 2018 года. Подсудимый Михаил Возняк - бывший заштатный епископ Черниговский и Нежинский Севастиан - был признан виновным в совершении преступления, а именно в нанесении умышленного легкого телесного повреждения (ч.1 ст.125 Уголовного кодекса). Шевченковский райсуд Киева оштрафовал его на 850 гривен.

На сайте Единого госреестра судебных решений сообщается, что приговор был вынесен 2 мая, а обнародован 8-го.

Отмечается, что Возняк полностью признал свою вину и раскаялся. Суд при вынесении решения принял это во внимание, а также то, что подсудимый ранее не привлекался, занимается общественно полезным трудом, имеет положительную характеристику по месту службы и проживания, непосредственно принимал участие в АТО на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

В материалах суда говорится, что 25 мая 2018 года около 19:30 Михаил Возняк - наместник монастыря "Всех святых г. Киева" - вошел в помещение Киевской патриархии (ул. Пушкинская, 36), и в коридоре встретил экономку патриархии монахиню Варвару (в миру - Надежду Шульгач). Мужчина распылил ей в лицо слезоточивый газ, после чего убежал.

Фото: скрин (reyestr.court.gov.ua)

Напомним, что нападение в резиденции Филарета, в то время предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, 27 июля 2018 года Синод назвал покушением на убийство, так как если бы газ попал во владыку, учитывая его преклонный возраст, это могло бв повлечь тяжелые последствия вплоть до смерти.

Фото: Почетный патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тогда же Севастиана лишили сана священника.

Фото: скрин (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Сам Возняк в суде рассказал, что в тот день якобы принес Филарету книги. В коридоре помещения церкви он встретил монахиню Варвару, которая начала кричать, что ему здесь находится нельзя. Бывший епископ достал из сумки аэрозольный баллончик со слезоточивым газом "Перец" и распылил ей в лицо.

Экспертиза показала, что монахиня получила химический ожог первой степени конъюнктивы обоих глаз, что относится к легкому телесному повреждению (на восстанавление требуется до 6 суток).

Также с Возняка взыскали помимо штрафа около 1030 гривен в пользу государства как расходы на привлечение экспертов.

Как сообщалось ранее, недавно почетный патриарх Филарет пригласил архиепископов на "торжественное молитвенное обращение" во Владимирский собор 14 мая. Однако глава ПЦУ митрополит Епифаний приглашение не получил.

Также рашее сообщалось, что в ПЦУ наблюдается внутреннее противостояние.

Напомним, Поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, прекратил деятельность церкви путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины.

11 мая в Министерстве культуры Украины отметили, что информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), не соответствует действительности.