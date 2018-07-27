В УПЦ КП заявили, что на Филарета готовилось покушение

Бывший епископ УПЦ КП готовился к покушению на патриарха Филарета

Заштатный епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета. Об этом говорится в сообщении на сайте УПЦ КП.

Как отмечается, епископ Севастиан заблаговременно готовился к "распылению слезоточивого газа в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и нападению на монахиню Варвару". 25 мая он вместе с сыном пришел вечером в неприемное время к резиденции патриарха Филарета на ул. Пушкинской, в гражданской одежде.

При задержании правоохранительными органами заштатный епископ Севастиан (Возняк) признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием.

Также следствие установило обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним.

"Если же кто из клира, или монашествующие, окажутся связанными клятвой друг с другом, или будут чинить козни против епископов, пусть полностью будут лишены своего степени", других правил указанного содержания – заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Филарет выразил убеждение, что Украинская православная церковь (УПЦ) получит автокефалию.