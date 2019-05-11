Минкульт опроверг информацию о продолжении деятельности Киевского патриархата

Фото: экс-предстоятель УПЦ КП Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Регистрация Киевского патриархата аннулирована после образования Православной церкви Украины

Информация о якобы возобновлении деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), не соответствует действительности. Об этом говорится в комментарии Министерства культуры Украины.

Как напомнили в Минкульте, Поместный собор УПЦ КП 15 декабря 2018 года, накануне Всеукраинского православного объединительного собора, прекратил деятельность церкви путем объединения и присоединения к созданной Православной церкви Украины.

После этого Министерство культуры Украины приказом от 30 января 2019 года зарегистрировало устав религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)". Также этим приказом были отменены приказы министерства о регистрации УПЦ КП.

Таким образом религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата и религиозная организация "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" фактически прекратили свою дейятельность.

Как писало РБК-Украина, в Православной церкви Украины (ПЦУ) наблюдается внутреннее противостояние и нет абсолютного единства рядов. По данным агентства, такая ситуация связана во многом с личностью экс-предстоятеля УПЦ (КП) Филарета.

Напомним, Окружной административный суд города Киева остановил процесс переименования Украинской православной церкви (УПЦ), которая обязана переименоваться в Русскую православную церковь.