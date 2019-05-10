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Епифания не пригласили? Филарет разослал приглашения на торжества во Владимирский собор

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 12:48
Епифания не пригласили? Филарет разослал приглашения на торжества во Владимирский собор
Патриарх Филарет и митрополит Епифаний (Коллаж РБК-Украина)

Епифаний признал, что существует некоторый конфликт

Почетный патриарх Филарет пригласил архиепископов на "торжественное молитвенное обращение" во Владимирский собор. Анонс мероприятия он разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что мероприятие состоится во вторник, 14 мая. Православная церковь чтит память священномученика Макария, митрополита Киевского. По случаю праздника, 13 мая в 17:00 начнется Всенощное бдение, а 14 мая, в 9:00 – Божественная литургия и молебен к священномученику Макарию перед его честными и чудотворными мощами, которые находятся в Святом Владимирском патриаршем кафедральном соборе Киева.

Отмечается, что праздничные богослужения возглавит Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в сослужении архиереев и духовенства из разных епархий.

Епифания не пригласили? Филарет разослал приглашения на торжества во Владимирский собор

Скриншот анонса (facebook.com/PatriarchPhilaret)

Однако, как сообщила в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина, приглашения на данное мероприятие получили многие архиереи ПЦУ. А вот предстоятель Православной церкви Украины микролит Киевский и всея Украины Епифаний такого приглашения не получил.

"Нынешний глава ПЦУ Владыка Епифаний такого приглашения не получил.  Следует полагать, Филарет его во Владимирском видеть не хочет. Не то, чтобы Епифаний сильно расстроился, у него на вторник другие планы - визит на Донбасс. Но, согласитесь, ситуация ненормальная", - отметила Кошкина.

Епифания не пригласили? Филарет разослал приглашения на торжества во Владимирский собор

Митрополит Епифаний (фото: РБК-Украина)

Кроме того, она рассказала, что приглашения напечатаны на бланках Киевского патриархата, который Филарет лично распустил в декабре 2018 года.

"На 14-е число патриарх Филарет приглашает архиереев ПЦУ принять участие в "торжественном молитвенном общении" - рассылает специальные письма.  Казалось бы, норм. Что такого?  Вот только делается это - внимание - на бланках Киевского патриархата. Ныне, как было сказано, не существующего. 15 декабря 2018 года Филарет лично подписал бумагу о его роспуске - во имя последующего вливания в ряды ПЦУ", - написала журналистка.

Епифания не пригласили? Филарет разослал приглашения на торжества во Владимирский собор

Скриншот документа (telegram.org/sonyakoshkina)

В эксклюзивном комментарии для ТСН Епифаний подтвердил, что не получил такого приглашения и признал, что конфликт с Филаретом, который после роспуска Киевского патриархата является "почетным патриархом", существует.

Митрополит Епифаний подтвердил, что не получил приглашение от Филарета (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ПЦУ наблюдается внутреннее противостояние.

А также рассказывали о том, что Епифаний сделал историческое заявление.

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