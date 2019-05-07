В ПЦУ наблюдается внутреннее противостояние, - источники

Фото: Филарет и Епифаний (twipu.com)

Во многом отсутствие абсолютного единства связно с неясностью статуса Филарета

В Православной церкви Украины (ПЦУ) наблюдается внутреннее противостояние и нет абсолютного единства рядов. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК-Украина в материале "С оглядкой на Зеленского: что ждет православная церковь от нового президента".

Такая ситуация, отмечается в материале, связана во многом с личностью экс-предстоятеля УПЦ (КП) Филарета.

"В самой ПЦУ, как рассказывают источники РБК-Украина, не наблюдается абсолютного единства рядов. Во многом это связано с личностью экс-предстоятеля УПЦ (КП) Филарета и неясностью его статуса и титула в новой церкви", - сказано в статье.

Так, официально на правах постоянного члена он входит в синод ПЦУ, также он руководит всеми киевскими приходами, которые находились в ведении УПЦ (КП) до объединительного собора в декабре 2018 года в качестве "Святейшего патриарха". Однако такой титул ни в томосе, ни в уставе ПЦУ не предусмотрен.

Кроме того, в ПЦУ есть много епископов, недовольных тем, как митрополит Епифаний делает первые шаги в руководстве новой церковью.

"Епископы собираются вокруг влиятельного митрополита Луцкого и Волынского Михаила. Он был одним из главных претендентов на то, чтобы возглавить ПЦУ на объединительном соборе, и его, по информации издания, уговорили (в том числе, и лично Петр Порошенко) добровольно снять свою кандидатуру, чтобы не сорвать собор как таковой", - указано в материале.

По словам источников, единомышленники Михаила более ориентированы на опытного и авторитетного Филарета, чем на молодого Епифания.

"О некоем напряжении между двумя церковными лидерами можно судить и по внешним признакам: Филарет и Епифаний не проводят совместных богослужений, не появляются вместе на публичных мероприятиях и т.д. В публичную плоскость конфликт вышел в начале апреля, когда открытое письмо с крайне резкой и эмоциональной критикой в адрес руководства ПЦУ и в поддержку Филарета опубликовал митрополит Белгородский и Оболенский Иоасаф", - подчеркивается в статье.

Отмечается, что в публичной плоскости дальнейшего развития конфликт пока не получил, но в околоцерковных кругах допускают, уже в ближайшие месяцы возможно его открытое обострение.

Напомним, ранее Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков для отзыва томоса об автокефалии.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале апреля Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата обратилась к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).