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Покращує метаболізм і уповільнює старіння: яким напоєм варто замінити каву

Яка користь від зеленого чаю (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

У зеленому чаю менше кофеїну і той м'якший, ніж в обсмаженій каві. При цьому напій позитивно впливає на здоров'я - має заспокійливу та антибактеріальну дію, а ще суттєво призупиняє процеси старіння.

Про користь зеленого чаю розповіла у Telegram нутриціолог Анастасія Голобородько.

Чим корисний зелений чай

Зелений чай містить поліфеноли. Це активні компоненти рослин, які мають властивості антиоксидантів та пребіотиків і беруть участь у формуванні сприятливої ​​мікробіоти кишківника.

Частина з них - інони, таніни, катехіни, геспередини, кумарини, алкалоїди, терпеноїди - мають антимікробну активність у шлунково-кишковому тракті.

Науково доведено, що катехіни із зеленого чаю здатні сповільнювати процеси старіння.

"Омолодження не існує, ми всі старіємо та катаболічні процеси в тілі відбуваються щодня. Але виникли високотехнологічні способи уповільнення цих темпів старіння. Якісний зелений чай - один із них", - стверджує експертка.

Голобородько наголошує, що корисними властивостями наділений виключно якісний чай. Базові чаї без зазначення походження, способу обробітку та обробки можуть бути завантажені фторидами. Пакетики, швидкорозчинні суміші холодного чаю, декаф - містять надто багато фтору.

Радить вибирати японські чаї сенча, кабусеча, гьокуро, улуни з Тайваню, тайські дикорослі.
Також у зеленому чаю менше кофеїну і він м'якший, ніж в обсмаженій каві. Тому ним можна сміло замінити напій.

Крім того, зелений чай покращує метаболізм жирів і дає заспокійливий ефект.

Катехіни чаю здатні призупиняти різні захворювання та руйнування у мозку. Зокрема, Альцгеймер, деменцію та Паркінсона.

А також зелений чай має антибактеріальний ефект: особливо це стосується гігієни ротової порожнини, як оральний пробіотик.

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Поради нутриціологаКорисні властивості продуктівзеленый чай