У який час доби приймати вітаміни, аби вони найкраще засвоїлись: поради лікаря
Вітаміни по-різному засвоюються у різний час доби. Аби отримувати від них максимум користі варто знати, в який час їх найкраще приймати і з чим їх не можна поєднувати.
Про те, у який час доби потрібно приймати вітаміни, аби вони найкраще засвоїлись, розповіли на медичній сторінці в Instagram.
Які вітаміни слід приймати зранку
Залізо - головний компонент гемоглобіну. Найкраще приймати залізо натщесерце. Не можна поєднувати з чаєм чи кавою, оскільки таніни та кофеїн можуть впливати на всмоктування заліза. Кальцій також перешкоджає всмоктуванню заліза.
Вітамін C - зберігається в організмі лише кілька годин, тому його дозу краще розділити на весь день.
Вітаміни групи B - приймати краще за сніданком, щоб збільшити та підтримувати енергію протягом усього дня.
Вітамін E - важливий для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Краще засвоюється при прийомі з жирами, наприклад, з йогуртом, молоком, горіхами чи авокадо.
Які вітаміни добре засвоюються вранці і вдень
Цинк - можна приймати вдень під час їжі, оскільки натщесерце може викликати нудоту. Поєднувати з кальцієм чи залізом - не дуже хороша ідея.
Йод - не накопичується в організмі, тому його потрібно регулярно приймати. Дослідження показують, що він підвищує енергію, тому краще вживати після обіду.
Які вітаміни потрібно приймати вдень і ввечері
Вітамін D - найкраще всмоктується з їжею у присутності харчових жирів. Деякі дослідження показали, що може мати негативний вплив на сон. Тому вітамін D варто приймати не пізніше обіду.
Риб'ячий жир - містить важливі для організму омега-3 жирні кислоти, які необхідні для нормальної функції мозку, здоров'я серця та очей, росту та розвитку організму.
Організм сам не виробляє омега-3 жирних кислот, їх можна отримати тільки з їжі або харчових добавок. Найкраще риб'ячий жир приймати під час їди, щоб він добре всмоктувався.
Які вітаміни засвоюються ввечері та вночі
Кальцій - найважливіший для організму мінерал. Він використовується у проведенні нервових імпульсів та функціонуванні м'язів. Увечері кальцій засвоюється найкраще.
Магній - поліпшує сон, тому слід приймати краще ввечері перед нічним відпочинком.
Пам'ятайте, вітаміни призначає лікар тільки після обстеження. Самостійно їх приймати не можна, оскільки можете нашкодити здоров'ю.
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