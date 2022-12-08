Чи можна замінити цукор на стевію і як це вплине на здоров'я: поради лікаря

Часто люди, які прагнуть скинути зайву вагу, замінюють цукор на стевію. Екстракт цієї рослини майже у 200 разів солодший і при цьому не містить калорій.

Про те, чи корисний цей цукрозамінник і як він впливає на здоров'я, розповіла в Instsgram дієтологиня Галина Сеник.

Чи можна замінити цукор на стевію

Стевія вже давно набула популярності як натуральний замінник цукру. Найбільшими її перевагами є те, що вона солодка й незначно впливає на рівень глюкози в крові. Проте певні її корисні властивості переоцінюють.

"Стевія - це один з дуже популярних цукрозамінників серед фітнес-дієтлогів. Проте у всіх наукових виданнях по нутриціології пишуть, що вона "недостатньо вивчена, щоб вважати її абсолютно безпечною". Я ніколи не призначала стевію, перш за все тому, що в неї досить специфічний післясмак - гіркувато-приторний", - пише експертка.

Перехід з цукру на стевію може мати як позитивні, так і негативні наслідки для здоров'я. Дієтологиня пояснює, як саме це вплине на організм.

Які переваги стевії

Експертка стверджує, що стевія є гарною альтернативою для людей із діабетом або предіабетним станом, яким необхідно повністю виключити цукор.

"Якщо ви дуже любите солодощі і вам важко відмовитись від них, ще й потрібно худнути, то стевія може бути виходом. Але якщо ви не зменште споживання солодкого, то й залежність не зникне. Отже, не змінити свої харчові звички, а це самообман", - додає Сеник.

Ще однією перевагою стевії є те, що її можна давати дітям. Проте не можна споживати вагітним, яким потрібно суттєво зменшити доданий цукор.

Які недоліки цукрозамінника

За словами дієтологині, до цукрозамінника стевії часто додають для солодкого смаку декстрозу, мальтодекстрин, еритрол - перші два теж цукри. Тому варто уважно читати склад на етикетці.

"У стевії є глікозид, який в дослідженнях показав пригнічення корисної кишкової мікрофлори на 83% - це може мати небезпечні наслідки для мікробіоти і здоров'я надалі. Також стевія може викликати вздуття", - написала Галина.

В деяких дослідженнях було відмічено, що прийом стевії хоч і не підвищує цукор та, що дивно - підвищує інсулін, особливо при частому регулярному споживанні.

"Тому при інсулінозалежності та станах, де важливо не стимулювати інсулін, варто зважати за/проти використання стевії. Також достовірно не було доведено, що споживання стевії впливає на схуднення та профілактику цукрового діабету 2 типу, тому все відносно", - підсумувала дієтологиня.