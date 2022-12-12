Улучшает метаболизм и замедляет старение: каким напитком следует заменить кофе

Чем полезен зеленый чай

Зеленый чай содержит полифенолы. Это активные компоненты растений, которые обладают свойствами антиоксидантов и пребиотиков и участвуют в формировании благоприятной микробиоты кишечника.

Часть из них - иноны, танины, катехины, геспередины, кумарины, алкалоиды, терпеноиды - обладают антимикробной активностью в желудочно-кишечном тракте.

Научно подтверждено, что катехины из зеленоватого чая способны замедлять процессы старения.

"Омоложения не существует, мы все стареем и катаболические процессы в теле происходят ежедневно. Но возникли высокотехнологичные способы замедления этих темпов старения. Качественный зеленый чай - один из них", - утверждает эксперт.

Голобородько отмечает, что полезными свойствами наделен исключительно качественный чай. Базовые чаи без указания происхождения, способа обработки могут быть загружены фторидами. Пакетики, быстрорастворимые смеси холодного чая, декаф - содержат слишком много фтора.

Советует выбирать японские чаи сенча, кабусеча, гекуро, улуны из Тайваня, тайские дикорастущие.

Также в зеленом чае меньше кофеина и он более мягкий, чем в обжаренном кофе. Потому им можно смело заменить напиток.

Кроме того, зелёный чай улучшает метаболизм жиров и дает успокаивающий эффект.

Катехины чая способны приостанавливать разные заболевания и разрушения в мозге. В частности, Альцгеймер, деменцию и Паркинсона.

А также зеленый чай обладает антибактериальным эффектом: особенно это касается гигиены полости рта, как оральный пробиотик.