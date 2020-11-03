Похоронили в свадебном платье: под Винницей простились с девушкой, которую сбили на Майдане

В воскресенье, 1 ноября, в селе Прибужское в Винницкой области похоронили 30-летнюю Аллу Сороку, которая умерла на Майдане Незалежности после наезда мужчины на Land Rover.

Ее похоронили рядом с братом и теперь родители Надежда и Павел остались одни. Об этом сообщает "Винница.info".

Подруга погибшей Лиана Протасевич рассказала, что Алла была хорошим, жизнерадостным и светлым человеком. Девушка всегда всем помогала. Кроме того, она была верующим человеком.

В тот роковой день она ездила в Киев, чтобы посетить Лавру. В 14:00 она позвонила маме и сказала, что вышла из Собора и пойдет еще в Лавру.

Погибшая Алла Сорока (фото: Telegram-канал "Винница.info")

"Я не знаю, ходила она или нет. Не знаю, как она оказалась на Крещатике. Возможно она что-то покупала ... Никто не знает", - рассказала Лиана о дне, когда произошло смертельное ДТП.

Алла была одни ребенком у родителей пенсионеров, и всегда помогала им по хозяйству. Ранее в их семье был еще мальчик, но он умер через три дня после рождения.

Лиана также рассказала, что на похороны Аллы пришло много людей, включая ее одноклассников. Девушку похоронили в свадебном платье.

Она также отметила, что хочет, чтобы расследование инцидента, в котором 30 октября погибла еще и 79-летняя женщина, проводилось честно. Она не понимает, почему мужчина сел за руль, если у него были проблемы со здоровьем.

Напомним, адвокат виновника аварии в центре Киева говорит, что мужчину после ДТП сильно избили очевидцы. Люди думали, что он был пьян, хотя у него произошел инсульт.

Ранее мы писали о том, что известно о виновнике ДТП на Майдане.