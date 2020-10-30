Что известно о виновнике ДТП на Майдане и грозит ли ему тюрьма

ДТП в Киеве на Майдане Незалежности (коллаж: РБК-Украина)

В ДТП в Киеве на Майдане погибло два человека, трое - травмированы

Виновник смертельного ДТП на Майдане в пятницу, 30 октября, задержан и прокуратура открыла дело. Как оказалось, водитель был в момент аварии трезв, он потерял сознание за рулем. Что известно о мужчине, и грозит ли ему тюремное наказание - читайте в материале Styler.

Так, согласно сообщению Telegram-каналов мужчину зовут Назаренко Юрий Николаевич, он 1954 года рождения (66 лет). До 2014-го он был чиновником на должности Председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

Кроме того, Назаренко координировал работу предприятий в структуре Комиссии и вопросы их бюджета. Но в 2014 году он попал под люстрацию и покинул комиссию.

Виновник смертельного ДТП на Майдане (фото: t.me/apnewsua)

Мужчине уже предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения, что повлекло собой смерть нескольких человек, пишет замминистра МВД Антон Геращенко в Facebook.

Геращенко уточнил также, что в ДТП пострадали четыре человека, а еще двое погибли.

"Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль за управлением автомобилем", - уточнил замминистра МВД.

Драгер наличие алкоголя в крови не показал, более точные результаты даст анализ крови и мочи.

И хотя водитель, по его словам, недавно перенес операцию и плохо себя чувствовал, Геращенко напоминает - это не значит, что он не должен нести ответственность.

Ведь правила дорожного движения Украины четко указывают в пункте 2.9, подпункт "д", что запрещается: "Управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, снижающих скорость реакции и внимание".

На обнародованной полицией записи видно, как внедорожник сначала с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной Сотни, после чего ускоряется и его выносит на тротуар, где он зацепил припаркованный легковой автомобиль.

Протащив менее габаритное авто несколько метров, Land Rover выезжает на пешеходную часть и стремительно несется по направлению к подземному переходу, возле которого сбивает людей и в итоге врезается в машины, которые стоят на светофоре.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Полное видео ДТП на Майдане (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Напомним, что смертельное ДТП на Майдане случилось в пятницу 30 октября около 16:00. В результате аварии в пешеходной зоне погибли мужчина и женщина, четверо людей получило травмы.