Решили, что пьян: виновника смертельного ДТП на Майдане сильно избили очевидцы аварии

ДТП в Киеве на Майдане (коллаж: РБК-Украина)

Адвокат виновника аварии в центре Киева говорит, что мужчину избили очевидцы

В Киеве на Майдане Незалежности в пятницу, 30 октября, произошло страшное ДТП с внедорожником. Водитель Land Rover на большой скорости влетел в пешеходов и убил двух человек. Также есть пострадавшие.

Сразу же после аварии мужчину жестоко избили очевидцы происшествия, которые подумали, что водитель был пьян. Позже драгер показал, что алкоголя в его крови не было. У него произошел инсульт. Об этом рассказал адвокат Юрий Мартыненко в интервью kp.ua.

Адвокат заявил, что его подопечного били кулаками по голове. Кроме того, у него большая гематома левого глаза, также разбиты губы и все лицо синее.

Юрист беспокоится о здоровье своего клиента, поскольку у него был инсульт, потом послеоперационное осложнение и новый инсульт. Сейчас мужчина лежит в Институте сердца, и он подключен к аппаратам, которые поддерживают его жизнедеятельность.

Говоря о компенсациях погибшим в этом ДТП, адвокат рассказал, что его клиент уже почти выплатил сумму, которую назвали родители погибшей 30-летней Аллы из Винницкой области.

Женщина приезжала в столицу, чтобы попасть в монастырь и погибла, когда покупала подарки своим родным. Она была не замужем и без детей.

Вторая жертва - 79-летняя продавщица сувениров. Она жила одна и у нее нет родственников. Ее тело лежит до сих пор невостребованным в морге. Водитель согласен оплатить погребение, чтобы ее не хоронили в общей могиле.

Есть еще 4 человека, которые получили легкие повреждения. По словам юриста, у одной женщины перелом то ли руки, то ли пальца.

Также есть еще люди, у которых пострадали автомобили. Пять машин будут возмещаться в последнюю очередь. При этом юрист считает, что его клиент не сможет в полной мере оплатить ремонт почти новых авто. Возможно виновнику ДТП придется продавать квартиру.

Напомним, что появилось видео с виновником жуткого ДТП на Майдане.

Ранее мы писали о том, что известно о виновнике ДТП на Майдане.