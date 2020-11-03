Поховали у весільній сукні: під Вінницею попрощалися з дівчиною, яку збили на Майдані

У неділю, 1 листопада, в селі Прибузьке у Вінницькій області поховали 30-річну Аллу Сороку, яка померла на Майдані Незалежності після наїзду чоловіка на Land Rover.

Її поховали поруч з братом і тепер батьки Надія і Павло залишилися одні. Про це повідомляє "Вінниця.info".

Подруга загиблої Ліана Протасевич розповіла, що Алла була доброю, життєрадісною і світлою людиною. Дівчина завжди всім допомагала. Крім того, вона була віруючою людиною.

В той фатальний день вона їздила в Київ, щоб відвідати Лавру. О 14:00 вона подзвонила мамі і сказала, що вийшла з Собору і піде ще в Лавру.

Загибла Алла Сорока (фото: Telegram-канал "Винница.info")

"Я не знаю, ходила вона чи ні. Не знаю, як вона опинилася на Хрещатику. Можливо вона щось купувала ... Ніхто не знає", - розповіла Ліана про день, коли сталася смертельна ДТП.

Алла була однією дитиною у батьків пенсіонерів, і завжди допомагала їм по господарству. Раніше в їхній сім'ї був ще хлопчик, але він помер через три дні після народження.

Ліана також розповіла, що на похорон Алли прийшло багато людей, включаючи її однокласників. Дівчину поховали у весільній сукні.

Вона також зазначила, що хоче, щоб розслідування інциденту, в якому 30 жовтня загинула ще і 79-річна жінка, проводилося чесно. Вона не розуміє, чому чоловік сів за кермо, якщо у нього були проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, адвокат винуватця аварії в центрі Києва каже, що чоловіка після ДТП сильно побили очевидці. Люди думали, що він був п'яний, хоча в нього стався інсульт.

Раніше ми писали про те, що відомо про винуватця ДТП на Майдані.