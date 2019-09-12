Похолодание неизбежно: синоптик рассказала, где сильно испортится погода (карта)

Погода в Украине в пятницу, 13 сентября, будет оставаться солнечной и теплой, а уже в субботу страну накроет дождями, и температура воздуха резко опустится вниз. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что на Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и холодный воздух на запад и север страны.

"Забегаю немного вперед и сразу хочу предупредить, что в субботу длительный приятный диктат антициклона нарушит холодный атмосферный фронт. Это произойдет в субботу-воскресенье. Фронт принесет дожди на Запад и Север Украины вместе с понижением температуры воздуха. Поскольку мы забыли, что такое дождь, напоминаю: дождь – это вода, которая образуется при конденсации водяного пара, выпадает из облаков и достигает земной поверхности в виде капель жидкости", - написала Диденко и добавила, что резкий перепад погоды может принести проблемы со здоровьем.

Карта погоды

"Вместе с изменением погоды могут прийти мигрени, сонливость, обострение сосудистых недугов, так что не пугайтесь, а подготовьтесь", - отметила синоптик и сообщила, что в пятницу, 13 сентября, в большинстве регионов ожидается сухая и теплая погода.

"Но пока, завтра, в пятницу, 13 сентября, никаких предрассудков и страхов – везде будет сухо и тепло, в пределах Украины +24 +30 градусов. В Киеве в ближайшие сутки осадков не ожидается, завтра днем максимально близко +28 градусов", - добавила синоптик и предупредила жителей столицы, что похолодание до них доберется в субботу.

"В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября. Кто в субботу женится, не переживайте, днем опять прояснится. Однако снизится температура воздуха, в Киеве в субботу +21 градус, в воскресенье +19 градусов", - написала синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили о том, что солнечная и теплая погода начнет уходить.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда Украину накроет похолоданием и дождями.