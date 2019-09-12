Похолодання неминуче: синоптик розповіла, де сильно зіпсується погода (карта)

Погода в Україні у п'ятницю, 13 вересня, буде залишатися сонячною і теплою, а вже в суботу країну накриє дощами, і температура повітря різко піде вниз. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що на Україну насувається холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і холодне повітря на захід і північ країни.

"Забігаю трохи вперед і відразу хочу попередити, що в суботу тривалий приємний диктат антициклону порушить холодний атмосферний фронт. Це відбудеться в суботу-неділю. Фронт принесе дощі на Захід і Північ України разом з пониженням температури повітря. Оскільки ми забули, що таке дощ, нагадую: дощ – це вода, яка утворюється при конденсації водяної пари, що випадає з хмар і досягає земної поверхні у вигляді крапель рідини", - написала Діденко і додала, що різкий перепад погоди може принести проблеми зі здоров'ям.

Карта погоди

"Разом зі зміною погоди можуть прийти мігрені, сонливість, загострення судинних недуг, так що не лякайтеся, а підготуйтеся", - зазначила синоптик і повідомила, що в п'ятницю, 13 вересня, у більшості регіонів очікується суха і тепла погода.

"Але поки, завтра, у п'ятницю, 13 вересня, ніяких забобонів і страхів – скрізь буде сухо і тепло, в межах України +24 +30 градусів. У Києві у найближчу добу опадів не очікується, завтра вдень максимально близько +28 градусів", - додала синоптик і попередила жителів столиці, що похолодання до них добереться в суботу.

"У столиці дощ найбільш ймовірний вночі та вранці 14 вересня. Хто в суботу одружується, не переживайте, вдень знову проясниться. Однак знизиться температура повітря, у Києві в суботу +21 градус, у неділю +19 градусів", - написала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили про те, що сонячна та тепла погода почне йти.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли Україну накриє похолодання і дощі.