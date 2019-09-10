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Синоптик сообщила о похолодании на выходных

Новости » Общество    10.09.2019 - 11:49
Синоптик сообщила о похолодании на выходных
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На выходных ожидаются дожди

Погода в Украине: на выходных, 14 и 15 сентября, ожидается похолодание и периодические дожди, однако в некоторых областях будет теплая погода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, теплая погода продержится до выходных, а в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает.

В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины выходными потриває теплая погода.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. В Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, сегодня, 10 сентября, в Украине будет облачно и тепло, осадков не ожидается, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов.

Кроме того, завтра, 11 сентября, погода в Украине будет малохмарною и солнечной, без осадков, температура воздуха составит +29 градусов. Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/сек. В Киеве завтра будет сухая и ясная погода. Температура воздуха составит +27 градусов.

На Украину надвигаются два мощных антициклона В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
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