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Погромы на Банковой: Ратушный опровергает свою причастность к появлению свастики на стенах ОП

Автор: РБК-Украина

Роман Ратушный, которого называют одним из организаторов погрома Офиса президента в Киеве, прокомментировал свою причастность к этим событиям. По его словам, свастика на стенах Офиса президента появилась уже после акции, он к этому не имеет никакого отношения.

Об этом Ратушный написал в Facebook.

"Я не придерживаюсь праворадикальных взглядов. Я осуждаю то, что недобитая майданом сволочь использует нацистскую символику для провокаций, популяризируя ее", - заявил Ратушный.

Он также заявил, что утверждения о его участии в столкновениях из-за застроек в Киеве не соответствуют действительности, он занимается развитием своего района - Протасового яра, и защитой зеленой зоны.

В то же время Ратушный планирует подавать иски о защите чести и достоинства, чтобы опровергнуть эти утверждения и в судебном порядке.

Напомним, в Киеве в субботу вечером, 20 марта, прошла демонстрация в поддержку осужденного Сергея Стерненко. В результате митинга активисты, которые требовали освободить бывшего главу одесского "Правого сектора", разрисовали стены здания Офиса президента, выбили стекло входной двери, сожгли табличку и забросили в помещение файер.

Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время беспорядков на Банковой, примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Одному из задержанных протестующих уже предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекло на дверях Офиса президента.

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Новости Украины протест в ЕреванеОфис президента
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