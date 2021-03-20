Под ОП беспорядки в поддержку Стерненко, жгут файеры

В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко . Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Также активисты вибили двери в здании Офиса президента и кинули туда файер.