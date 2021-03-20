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Под ОП беспорядки в поддержку Стерненко, жгут файеры

Новина українською → Киев, Суббота 20 марта 2021 20:02
Под ОП беспорядки в поддержку Стерненко, жгут файеры Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 20 марта, под Офисом президента в Киеве проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажгли файера и бросают шумовые гранаты.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На улице Банковой собрались несколько сотен протестующих, которые требуют освободить Стерненко.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Сегодня его - завтра всех нас", "Мы не боимся", "Свободу политзаключенным" и другие.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Активисты бросают файеры, петарды и шумовые гранаты. Также они облили здание Офиса президента краской, при этом написав "Волю Стерненко".

Кроме того, демонстранты подожгли табличку с надписью "Офис президента".

Также активисты вибили двери в здании Офиса президента и кинули туда файер.

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Напомним, вчера суд Одессы рассмотрел ходатайство адвокатов активиста Сергея Стерненко по его освобождению из СИЗО. Суд отказался освободить активиста из-под стражи.

Кроме того, сейчас продолжается рассмотрение еще одного дела в отношении Стерненко, в рамках которого его подозревают в умышленном убийстве человека. Это дело о нападении на активиста, в результате которого один из нападавших погиб от ранения ножом.

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