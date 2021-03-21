Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве
Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.
Об этом Офис президента сообщил на странице в Facebook.
"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - рассказали в ОП.
Как добавили в президентском офисе, если не начать смывать краску, которой обрисовали стены здания, в течение 72 часов, то она "впитается в гранит, и тогда сумма ущерба будет совсем другой".
Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после вчерашних беспорядков.
За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень....Posted by Офіс Президента України on Sunday, March 21, 2021
Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.
После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.
Сегодня задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.