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Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 12:16
Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве Фото: беспорядки возле Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве. Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

Об этом Офис президента сообщил на странице в Facebook.

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - рассказали в ОП.

Как добавили в президентском офисе, если не начать смывать краску, которой обрисовали стены здания, в течение 72 часов, то она "впитается в гранит, и тогда сумма ущерба будет совсем другой".

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после вчерашних беспорядков.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень....

Posted by Офіс Президента України on Sunday, March 21, 2021

Напомним, вчера под Офисом президента проходила акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, однако она переросла в беспорядки. Участники акции повредили здание Офиса президента, в частности, разбили стекла и подожгли табличку.

После беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.

Сегодня задержанному протестующему предъявили обвинение. Полиция считает, что это он разбил стекла на дверях Офиса президента.

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