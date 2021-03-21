Офис президента оценил ущерб, нанесенный во время акции протеста в Киеве

Офис президента оценил ущерб, который был нанесен зданию во время вчерашних беспорядков на Банковой в Киеве . Ущерб оценивают примерно в 2 миллиона гривен, однако эта сумма может вырасти.

Об этом Офис президента сообщил на странице в Facebook .

"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в два миллиона гривен. Накануне все этажи были наполнены дымом", - рассказали в ОП.

Как добавили в президентском офисе, если не начать смывать краску, которой обрисовали стены здания, в течение 72 часов, то она "впитается в гранит, и тогда сумма ущерба будет совсем другой".

Офис президента также опубликовал видео, на котором зафиксировано состояние здания и прилегающей территории после вчерашних беспорядков.