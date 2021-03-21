Беспорядки под Офисом президента: задержанному участнику предъявили обвинение

Как рассказал Геращенко, задержанному участнику беспорядков предъявили обвинение в совершении хулиганства. Полиция считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента, что попало на видео.

"Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео", - добавил он.

Гражданин который бил стекла на дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Один из его соратников назвал задержанного полицейским провокатором. Цитирую Hromadske.Ru : “Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был «мирным участником акции» возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы. Если это действительно так, и поліцейскі задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала - хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан которые с дракой требовали выпустить задержанного ? Для чего выпустить ? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, своими провокационными действиями исказила «мирный» характер простесту ? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильная ответ - вторая Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки. А как считаете Вы? Должно ли лицо, которое вчера вызывающе била окна отвечать за свои действия, ее нужно понять, простить и отпустить без наказания ? Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021

Напомним, вчера под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Сначала акция была мирной, но затем протестующие начали бросать в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания.