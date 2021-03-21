Беспорядки под Офисом президента: задержанному участнику предъявили обвинение
Полиция предъявила обвинения мужчине, которого вчера задержали после беспорядков под Офисом президента в Киеве. Его подозревают в повреждении здания Офиса президента.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook.
Как рассказал Геращенко, задержанному участнику беспорядков предъявили обвинение в совершении хулиганства. Полиция считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента, что попало на видео.
"Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео", - добавил он.
Гражданин который бил стекла на дверях Офиса Президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Один из его соратников назвал задержанного полицейским провокатором. Цитирую Hromadske.Ru : “Друг Стерненко Роман Ратушный заявил, что Стафийчук был «мирным участником акции» возле ОП. Также он уверяет, что участники акции у Офиса президента не планировали бить окна здания, а сделали это полицеские провокаторы. Если это действительно так, и поліцейскі задержали полицейского провокатора, а не обычного вандала - хулигана, то я не понимаю почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан которые с дракой требовали выпустить задержанного ? Для чего выпустить ? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, своими провокационными действиями исказила «мирный» характер простесту ? Или для того чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильная ответ - вторая Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки. А как считаете Вы? Должно ли лицо, которое вчера вызывающе била окна отвечать за свои действия, ее нужно понять, простить и отпустить без наказания ?Posted by Антон Геращенко on Saturday, March 20, 2021
Напомним, вчера под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку приговоренного к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Сначала акция была мирной, но затем протестующие начали бросать в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания.
По факту беспорядков под Офисом президента полиция возбудила уголовное дело и задержала одного из участников акции.
После задержания протестующего под отделением полиции, где его держали, произошли стычки. Участники акции протеста пришли под здание полиции требовать освобождения задержанного.
Добавим, под Офисом президента протестующие требовали освобождения активиста Стерненко, которого Приморский суд Одессы признал виновным в якобы похищении человека в 2015 году. Сам активист отрицает свою причастность к этому делу.