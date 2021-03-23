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Погроми на Банковій: Ратушний спростовує свою причетність по появи свастики на стінах ОП

Автор: РБК-Україна

Роман Ратушний, якого називають одним з організаторів погрому Офісу президента у Києві, прокоментував свою причетність до цих подій. За його словами, свастика на стінах Офісу президента з'явилась вже після акції, він до цього немає жодного відношення.

Про це Ратушний написав у Facebook.

"Я не дотримуюся праворадикальних поглядів. Я засуджую те, що недобита майданом наволоч використовує нацистську символіку для провокацій, популяризуючи її", - заявив Ратушний.

Він також заявив, що твердження про його участь у сутичках через забудови в Києві не відповідають дійсності, і він займається розвитком свого району - Протасового яру, і захистом зеленої зони.

Водночас Ратушний планує подавати позови про захист честі і гідності, аби спростувати ці твердження й у судовому порядку.

Нагадаємо, у Києві в суботу ввечері, 20 березня, пройшла демонстрація на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка. В результаті мітингу активісти, які вимагали звільнити колишнього главу одеського "Правого сектора", розмалювали стіни будівлі Офісу президента, вибили скло вхідних дверей, спалили табличку і закинули в приміщення фаєр.

Офіс президента оцінив збиток, який був нанесений будівлі під час заворушень на Банковій, приблизно у 2 мільйони гривень, однак ця сума може зрости.

Після заворушень під Офісом президента поліція порушила кримінальну справу і затримала одного з учасників акції.

Одному з затриманих протестувальників вже пред'явили звинувачення. Поліція вважає, що це він розбив скло на дверях Офісу президента.

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