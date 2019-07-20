Погода в день выборов: синоптики разочаровали "мокрым" прогнозом

Погода в Украине в день выборов в Раду 21 июля - прогноз синоптика (коллаж РБК-Украина)

Погода на выборы в Раду будет дождливой для жителей западных и центральных регионов

Выборы в Верховную Раду будут сопровождаться дождливой погодой на западе и юге Украины, а также в центральных областях. При этом уровень тепла достигнет +26… +32 градусов. Синоптики также предупреждают, что дожди будут сопровождаться грозами. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, на западе нашей страны ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Исключение составит Черновицкая область, где будет преобладать солнечная погода с переменной облачностью. Уровень тепла в этих регионах не будет очень разниться. Синоптики прогнозирует на западе от +25 до +29 градусов. Исключение составит Закарпатская область, где столбики термометров поднимутся до +30… +32 градусов.

Погода в Украине в день выборов в Раду 21 июля - прогноз синоптика (иллюстративное фото: pixabay.com)

Также дожди ожидаются в некоторых центральных, южных и северных областях. Среди тех, кому придется брать зонтик, перед тем как идти на выборы, окажутся жители Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. При этом уровень тепла достигнет +26… +32 градусов. Жарче всего будет в приморских областях.

Погода в Украине в день выборов в Раду 21 июля - прогноз синоптика (скриншот: meteo.gov.ua)

Кроме того, синоптики предупредили о том, что 21 июля и в большинстве районов Ивано-Франковской и Киевской областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По мнению Натальи Диденко, погода в Украине в воскресенье, 21 июля, начнет улучшаться в большинстве регионов.

"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим - температура составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов. Лето снова ожило", - отметила эксперт.

Народный прогноз: по этому дню судили о предстоящей зиме: "Что Казанская покажет, то и зима скажет". С 21 июля начинается самая сильная жара.

Напомним, что ранее украинцам рассказали о погоде на выходные.

Мы писали, что синоптик дала прогноз погоды в день выборов в Верховную Раду 21 июля.