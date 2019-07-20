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Погода в день виборів: синоптики розчарували "мокрим" прогнозом

STYLERЖиття    20.07.2019 - 20:30
Погода в день виборів: синоптики розчарували "мокрим" прогнозом
Погода в Україні в день виборів до Ради 21 липня - прогноз синоптика (колаж РБК-Україна)

Погода на вибори в Раду буде дощовою для жителів західних і центральних регіонів

Вибори у Верховну Раду будуть супроводжуватися дощовою погодою на заході та півдні України, а також в центральних областях. При цьому рівень тепла досягне +26... +32 градусів. Синоптики також попереджають, що дощі будуть супроводжуватись грозами. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, на заході нашої країни очікуються сильні дощі, які будуть супроводжуватись грозами. Виняток становитиме Чернівецька область, де переважатиме сонячна погода з мінливою хмарністю. Рівень тепла в цих регіонах не буде дуже відрізнятися. Синоптики прогнозують на заході від +25 до +29 градусів. Виняток становитиме Закарпатська область, де стовпчики термометрів піднімуться до +30... +32 градусів.

Погода в день виборів: синоптики розчарували &quot;мокрим&quot; прогнозом

Погода в Україні в день виборів до Ради 21 липня - прогноз синоптика (ілюстративне фото: pixabay.com)

Також дощі очікуються в деяких центральних, південних та північних областях. Серед тих, кому доведеться брати парасольку, перед тим як йти на вибори, виявляться жителі Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. При цьому рівень тепла досягне +26... +32 градусів. Найспекотніше буде в приморських областях.

Погода в день виборів: синоптики розчарували &quot;мокрим&quot; прогнозом

Погода в Україні в день виборів до Ради 21 липня - прогноз синоптика (скріншот: meteo.gov.ua)

Крім того, синоптики попередили про те, що 21 липня в більшості районів Івано-Франківської та Київської областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На думку Наталії Діденко, погода в Україні в неділю, 21 липня, почне поліпшуватися в більшості регіонів.

"Повітря завтра буде або дуже теплим, або гарячим - температура становитиме +25... +30 градусів, на півдні, на сході та в центрі місцями до +32 градусів. Літо знову ожило", - зазначила експерт.

Народний прогноз: по цьому дню судили про майбутню зиму: "Що Казанська покаже, те й зима скаже". З 21 липня починається найсильніша спека.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли про погоду на вихідні.

Ми писали, що синоптик дала прогноз погоди в день виборів у Верховну Раду 21 липня.

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