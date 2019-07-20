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Лето снова ожило: синоптик порадовала украинцев теплым прогнозом

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 12:44
Лето снова ожило: синоптик порадовала украинцев теплым прогнозом
Погода в Украине на 21 июля (фото: GettyImages)

Погода в Украине в воскресенье обрадует не всех жителей страны

Погода в Украине в воскресенье, 21 июля, начнет улучшаться в большинстве регионов. Об этом Наталка Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Воздух завтра будет или очень теплым, или горячим - температура составит +25 +30 градусов, на юге, на востоке и в центре местами до +32 градусов. Лето снова ожило", - отметила эксперт.

Лето снова ожило: синоптик порадовала украинцев теплым прогнозомПрогноз погоды на 21 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дожди с грозами ожидаются на Западе, Севере Украины, а также в Винницкой области. На остальной территории будет сухо и солнечно.

В Киеве вероятен дождь с грозой. Температура воздуха будет достигать от +26 до +29 градусов.

Напомним, что ранее украинцам рассказали о погоде на выходные.

Мы писали, что синоптик дала прогноз погоды в день выборов в Верховную Раду 21 июля

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