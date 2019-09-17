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Поджог дома Гонтаревой: как выглядел особняк экс-главы НБУ до пожара

STYLERЖизнь    17.09.2019 - 17:06
Поджог дома Гонтаревой: как выглядел особняк экс-главы НБУ до пожара
Поджог дома Гонтаревой (Коллаж РБК-Украина)

Сосед Гонтаревой рассказал, чем был интересен особняк

Дом Валерии Гонтаревой, бывшей главы Национального Банка Украины, в поселке Гореничи Киевской области, сгорел в ночь с 16 на 17 сентября. Об этом сообщила она сама и рассказала, что причиной пожара стал умышленный поджог.

По предварительной версии, неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. Позже появилась версия о том, что бросили не бутылку, а ракету. Пожар был настолько сильным, что пожарным не удалось его потушить и шикарный особняк сгорел полностью.

Дом Валерии Гонтаревой до пожара

Дом был приобретен в 2016 году и недвижимость, размер которой составил 316 кв.м была записана на супруга Валерии Гонтаревой. Как рассказал сосед экс-главы НБУ в комментарии для издания Depo.ua, дом был очень дорогим в обслуживании и построен по самым высоким стандартам. Во дворе был бассейн и сад в японском стиле с каскадом водопадов.

"До того, как дом купила Гонтарева, на территории был бассейн. Территория дорогая, ее дорого обслуживать, потому что там склон, перепад высот. Красивый сад в японском стиле. Дом сделан по высоким стандартам", - сообщил сосед и добавил, что в доме не было батарей, так как помещение отапливалось воздухом. В доме было четыре спальни и высокие панорамные окна.

"Дому приблизительно 12 лет. Стильный архитектурный дом, таких немного", - отметил сосед и добавил, что вся территория – около 20 соток.

Дом Валерии Гонтаревой после пожара

В последнее время в доме жили члены семьи Валерии Гонтаревой и к счастью, что в момент пожара в помещении никого не было.

Дом Валерии Гонтаревой сгорел (Видео:YouTube/Povesti)

Как отметил адвокат экс-главы НБУ, продавать этот дом не собирались.

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