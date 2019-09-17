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Підпал будинку Гонтарєвої: як виглядав особняк екс-глави НБУ до пожежі

STYLERЖиття    17.09.2019 - 17:06
Підпал будинку Гонтарєвої: як виглядав особняк екс-глави НБУ до пожежі
Підпал будинку Гонтарєвої (Колаж РБК-Україна)

Сусід Гонтарєвої розповів, чим був цікавий особняк

Будинок Валерії Гонтарєвої, колишньої голови Національного Банку України, що у селищі Гореничі Київської області, згорів у ніч з 16 на 17 вересня. Про це повідомила вона сама і розповіла, що причиною пожежі став навмисний підпал.

За попередньою версією, невідомі кинули через паркан пляшку із запальною сумішшю. Пізніше з'явилася версія про те, що кинули не пляшку, а ракету. Пожежа була настільки сильною, що пожежникам не вдалося її загасити і шикарний особняк згорів повністю.

Будинок Валерії Гонтарєвої до пожежі

Будинок був придбаний в 2016 році і нерухомість, розмір якої склав 316 кв. м була записана на чоловіка Валерії Гонтарєвої. Як розповів сусід екс-голови НБУ у коментарі для видання Depo.ua, будинок був дуже дорогим в обслуговуванні і побудований за найвищими стандартами. У дворі був басейн і сад у японському стилі з каскадом водоспадів.

"До того, як будинок купила Гонтарєва, на території був басейн. Територія дорога, її дорого обслуговувати, тому що там схил, перепад висот. Гарний сад в японському стилі. Будинок зроблений за високим стандартам", - повідомив сусід і додав, що в будинку не було батарей, так як приміщення опалювалося повітрям. У будинку чотири спальні і високі панорамні вікна.

"Будинку приблизно 12 років. Стильний архітектурний дім, таких небагато", - зазначив сусід і додав, що вся територія – близько 20 соток.

Будинок Валерії Гонтарєвої після пожежі

Останнім часом в будинку жили члени сім'ї Валерії Гонтарєвої і на щастя, що в момент пожежі в приміщенні нікого не було.

Будинок Валерії Гонтарєвої згорів (Відео:YouTube/Povesti)

Як зазначив адвокат екс-глави НБУ, продавати цей будинок не збиралися.

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