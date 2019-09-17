Полиция назвала версию пожара в доме Гонтаревой

Фото: пожар в доме Гонтаревой (скриншот видео)

Полиция рассматривает поджог как одну из версий

Полиция рассматривает поджог как одну из версий возгорания дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом. Об этом заявил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, сообщает "Громадське".

Также у полиции есть версия - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

"Производства пока не открыли. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняем подробности", - сказал спикер.

Кроме того, в комментарии телеканалу "112" спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Викторая Рубан сообщила, что пострадавших в результате пожара нет.

"Огнем практически поврежден весь дом. Ячейки возгорания были в разных местах. Относительно причины, на месте работает полиция. По предварительным данным, пострадавших нет, охранник не пострадал", - сказала она.

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