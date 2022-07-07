"Подняли флаг на острове, поднимем и на полуострове": видео и фото с освобожденного Змеиного

На освобожденном от российских захватчиков острове Змеиный снова реет украинский флаг . Государственный стяг установили военные ВСУ несколько дней назад, когда территория острова была возвращена под юрисдикцию Украины.

Сейчас появились фото и видео, как бойцы поднимали желто-синее знамя на Змеином, и какое "послание" наши разведчики оставили оккупантам.

Украинские защитники уже "зачистили" Змеиный и уничтожили на острове около 30 единиц вражеской техники. Как проинформировали в Оперативном командовании "Юг", бойцы обнаружили тут покинутую амуницию и сплошные руины.

Чтобы установить на освобожденном острове государственное знамя, его доставили вертолетом. Как рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на флаге красуется такой текст: "ГУР МОУ. Помни "русский военный корабль" остров Змеиный - это Украина!" Послание подписано начальником Одесской ОВА Максимом Марченко.

На флаге - "послание" от Главного управления разведки Минобороны Украины российским оккупантам (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)

Также в сети были опубликованы кадры, как выглядит остров Змеиный, переживший российскую оккупацию. На снимках - масса следов взрывов вражеских боеприпасов, воронки, сгоревшие ангары, растрощенная техника оккупантов...

Флаг Украины снова поднят на острове Змеиный (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)

"Подняли флаг на острове. Поднимем и на полуострове". Украинские защитники передали приветствие с острова Змеиный", - подписал Братчук видео с обращением бойца ВСУ возле поднятого на флагштоке государственного стяга.

Видео: военный ВСУ на острове Змеиный обратился к украинцам

Освобождение острова Змеиный

О бегстве российских солдат с острова стало известно 30 июня - остатки гарнизона интервентов спешно, но с потерями, ретировались на двух катерах под ударами украинских ракетных и артиллерийских подразделений. После этого, 4 июля, в пресс-центре Сил обороны юга Украины заявили о завершении военной операции по освобождению Змеиного.

На острове Змеиный подняли огромный флаг Украины (фото: facebook.com/sergey.bratchuk / t.me/spravdi)

Военные ВСУ точными ударами по живой силе и технике российских войск месяцами никак не давали противнику нарастить и усилить на острове свой контингент. Тем самым нивелируя угрозу возможной высадки десанта в Одесской области, что так усердно планировали в Москве - после потопления одноименного флагмана ЧМ РФ для этого для врага Змеиный был стратегически важен.

Не в состоянии ничего сделать, российское командование в итоге было вынуждено осуществить "операцию: Бегство" с острова, а в Кремле стали по обыкновению рассказывать о "жесте доброй воли", комментируя свое фиаско.

Украинский остров Змеиный сейчас выглядит так (фото: t.me/spravdi)