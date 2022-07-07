"Подняли флаг на острове, поднимем и на полуострове": видео и фото с освобожденного Змеиного
На освобожденном от российских захватчиков острове Змеиный снова реет украинский флаг. Государственный стяг установили военные ВСУ несколько дней назад, когда территория острова была возвращена под юрисдикцию Украины.
Сейчас появились фото и видео, как бойцы поднимали желто-синее знамя на Змеином, и какое "послание" наши разведчики оставили оккупантам.
Украинские защитники уже "зачистили" Змеиный и уничтожили на острове около 30 единиц вражеской техники. Как проинформировали в Оперативном командовании "Юг", бойцы обнаружили тут покинутую амуницию и сплошные руины.
Чтобы установить на освобожденном острове государственное знамя, его доставили вертолетом. Как рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, на флаге красуется такой текст: "ГУР МОУ. Помни "русский военный корабль" остров Змеиный - это Украина!" Послание подписано начальником Одесской ОВА Максимом Марченко.
На флаге - "послание" от Главного управления разведки Минобороны Украины российским оккупантам (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)
Также в сети были опубликованы кадры, как выглядит остров Змеиный, переживший российскую оккупацию. На снимках - масса следов взрывов вражеских боеприпасов, воронки, сгоревшие ангары, растрощенная техника оккупантов...
Флаг Украины снова поднят на острове Змеиный (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)
"Подняли флаг на острове. Поднимем и на полуострове". Украинские защитники передали приветствие с острова Змеиный", - подписал Братчук видео с обращением бойца ВСУ возле поднятого на флагштоке государственного стяга.
Видео: военный ВСУ на острове Змеиный обратился к украинцам
Освобождение острова Змеиный
О бегстве российских солдат с острова стало известно 30 июня - остатки гарнизона интервентов спешно, но с потерями, ретировались на двух катерах под ударами украинских ракетных и артиллерийских подразделений. После этого, 4 июля, в пресс-центре Сил обороны юга Украины заявили о завершении военной операции по освобождению Змеиного.
На острове Змеиный подняли огромный флаг Украины (фото: facebook.com/sergey.bratchuk / t.me/spravdi)
Военные ВСУ точными ударами по живой силе и технике российских войск месяцами никак не давали противнику нарастить и усилить на острове свой контингент. Тем самым нивелируя угрозу возможной высадки десанта в Одесской области, что так усердно планировали в Москве - после потопления одноименного флагмана ЧМ РФ для этого для врага Змеиный был стратегически важен.
Не в состоянии ничего сделать, российское командование в итоге было вынуждено осуществить "операцию: Бегство" с острова, а в Кремле стали по обыкновению рассказывать о "жесте доброй воли", комментируя свое фиаско.
Украинский остров Змеиный сейчас выглядит так (фото: t.me/spravdi)
Кстати, войска РФ пытались атаковать Змеиный после освобождения, но из этого ничего не вышло.