"Підняли прапор на острові, піднімемо і на півострові": відео і фото зі звільненого Зміїного

На звільненому від російських загарбників острові Зміїний знову майорить український прапор . Державний стяг встановили військові ЗСУ кілька днів тому, коли територія острова була повернута під юрисдикцію України.

Зараз з'явилися фото і відео, як бійці піднімали жовто-синій прапор на Зміїному, та яке "послання" наші розвідники залишили окупантам.

Українські захисники вже "зачистили" Зміїний і знищили на острові близько 30 одиниць ворожої техніки. Як поінформували в оперативному командуванні "Південь", бійці виявили тут покинуту амуніцію і суцільні руїни.

Щоб встановити на звільненому острові державний прапор, його доставили вертольотом. Як розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на прапорі красується такий текст: "ГУР МОУ. Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний - це Україна!" Послання підписане начальником Одеської ОВВА Максимом Марченком.

На прапорі - "послання" від Головного управління розвідки Міноборони України російським окупантам (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)

Також в мережі були опубліковані кадри, як виглядає острів Зміїний, який пережив російську окупацію. На знімках - маса слідів вибухів ворожих боєприпасів, воронки, згорілі ангари, розтрощена техніка окупантів...

Прапор України знову піднято на острові Зміїний (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)

"Підняли прапор на острові. Піднімемо і на півострові". Українські захисники передали вітання з острова Зміїний", - підписав Братчук відео зі зверненням бійця ЗСУ біля піднятого на флагштоку державного стяга.

Відео: військовий ЗСУ на острові Зміїний звернувся до українців

Звільнення острова Зміїний

Про втечу російських солдатів з острова стало відомо 30 червня - залишки гарнізону інтервентів спішно, проте з втратами, ретирувалися на двох катерах під ударами українських ракетних і артилерійських підрозділів. Після цього, 4 липня, у прес-центрі Сил оборони півдня України заявили про завершення військової операції зі звільнення Зміїного.

На острові Зміїний підняли величезний прапор України (фото: facebook.com/sergey.bratchuk / t.me/spravdi)

Військові ЗСУ точними ударами по живій силі та техніці російських військ місяцями ніяк не давали противнику наростити та посилити на острові свій контингент. Тим самим нівелюючи загрозу можливої висадки десанту в Одеській області, що так старанно планували в Москві - після потоплення однойменного флагмана ЧС РФ для цього для ворога Зміїний був стратегічно важливий.

Не в змозі нічого зробити, російське командування в результаті було змушене здійснити "операцію: Втеча" з острова, а в Кремлі стали як зазвичай розповідати про "жест доброї волі", коментуючи своє фіаско.

Український острів Зміїний зараз виглядає так (фото: t.me/spravdi)