"Підняли прапор на острові, піднімемо і на півострові": відео і фото зі звільненого Зміїного
На звільненому від російських загарбників острові Зміїний знову майорить український прапор. Державний стяг встановили військові ЗСУ кілька днів тому, коли територія острова була повернута під юрисдикцію України.
Зараз з'явилися фото і відео, як бійці піднімали жовто-синій прапор на Зміїному, та яке "послання" наші розвідники залишили окупантам.
Українські захисники вже "зачистили" Зміїний і знищили на острові близько 30 одиниць ворожої техніки. Як поінформували в оперативному командуванні "Південь", бійці виявили тут покинуту амуніцію і суцільні руїни.
Щоб встановити на звільненому острові державний прапор, його доставили вертольотом. Як розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на прапорі красується такий текст: "ГУР МОУ. Пам'ятай "русский военный корабль" острів Зміїний - це Україна!" Послання підписане начальником Одеської ОВВА Максимом Марченком.
На прапорі - "послання" від Головного управління розвідки Міноборони України російським окупантам (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)
Також в мережі були опубліковані кадри, як виглядає острів Зміїний, який пережив російську окупацію. На знімках - маса слідів вибухів ворожих боєприпасів, воронки, згорілі ангари, розтрощена техніка окупантів...
Прапор України знову піднято на острові Зміїний (фото: facebook.com/sergey.bratchuk)
"Підняли прапор на острові. Піднімемо і на півострові". Українські захисники передали вітання з острова Зміїний", - підписав Братчук відео зі зверненням бійця ЗСУ біля піднятого на флагштоку державного стяга.
Відео: військовий ЗСУ на острові Зміїний звернувся до українців
Звільнення острова Зміїний
Про втечу російських солдатів з острова стало відомо 30 червня - залишки гарнізону інтервентів спішно, проте з втратами, ретирувалися на двох катерах під ударами українських ракетних і артилерійських підрозділів. Після цього, 4 липня, у прес-центрі Сил оборони півдня України заявили про завершення військової операції зі звільнення Зміїного.
На острові Зміїний підняли величезний прапор України (фото: facebook.com/sergey.bratchuk / t.me/spravdi)
Військові ЗСУ точними ударами по живій силі та техніці російських військ місяцями ніяк не давали противнику наростити та посилити на острові свій контингент. Тим самим нівелюючи загрозу можливої висадки десанту в Одеській області, що так старанно планували в Москві - після потоплення однойменного флагмана ЧС РФ для цього для ворога Зміїний був стратегічно важливий.
Не в змозі нічого зробити, російське командування в результаті було змушене здійснити "операцію: Втеча" з острова, а в Кремлі стали як зазвичай розповідати про "жест доброї волі", коментуючи своє фіаско.
Український острів Зміїний зараз виглядає так (фото: t.me/spravdi)
До речі, війська РФ намагалися атакувати Зміїний після звільнення, але з цього нічого не вийшло.