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Российские войска покинули остров Змеиный, - ОК "Юг"

Новина українською →
Змеиный, Четверг 30 июня 2022 11:14
Российские войска покинули остров Змеиный, - ОК "Юг" Фото: российские войска покинули остров Змеиный (mapio net)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ОК "Юг".

"В течение ночи, в результате удачно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, предположительно, покинул остров. Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что окончательные результаты операции доразведываются.

Что этому предшествовало

Стоит отметить, что неоднократно от украинского командования звучали заявления о том, что наши бойцы продолжают операцию на острове Змеиный, рассчитанную на длительный период и его полное освобождение от оккупантов.

Также стало известно, что украинские военные нанесли, по меньшей мере, 10 ударов по позиции врага на острове.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли массированный удар по российскому гарнизону на Змеином, в результате чего было уничтожено значительное количество оккупантов.

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остров Змеиный
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