Подготовка авто к весне: эксперты дали полезные советы

Зимний сезон заканчивается и после него обычно остается множество вопросов, которые необходимо решить, чтобы у автомобиля не было тяжелых последствий.

Кузов

Самое страшное, чем может навредить автомобилю холодная погода - это начало коррозии кузова. Поэтому автомобиль необходимо помыть и внимательно осмотреть лакокрасочное покрытие.

Эксперты также советуют осмотреть нижнюю часть кузова - днище и колесные арки. Кроме того, их необходимо тщательно помыть. Все повреждения надо устранить, особенно те, где видно голый металл. Если этого не сделать может начаться процесс ржавления и тогда через год-два деталь придется как перекрашивать.

Влага в салоне

Зимой в салон часто наноситься вода. При этом она может содержать реагенты, которые вредят кузову. Под коврами могут образовываться такие себе компрессы, откуда начнут разрастаться очаги коррозии. Этому также способствует влажный воздух в салоне.

Эксперты советуют после зимы убрать из машины влажные коврики, салфетки для протирания окон и вообще все, что может задерживать в себе влагу. После этого салон автомобиля необходимо просушить. Это можно сделать, если поставить машину на солнце и оставить в ней приоткрытые окна.

Проблемы ходовой

В снежную и морозную зиму ходовой части приходится работать в напряженном режиме. После зимы довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемами с сайлентблоками, шаровыми опорами и амортизаторами.

С приближением весны стоит как минимум провести диагностику подвески и рулевого управления.

Аккумулятор

Все мелкие болезни аккумулятора хорошо проявляют себя зимой. Поэтому лечение АКБ обычно до весны не откладывают. Необходимо помнить, что зимой аккумулятор во время движения обычно не заряжается до конца, а это вредно для его долговечности.

Под капотом

В холодных условиях быстро стареют свечи с высоковольтными проводами, приводные ремни навесного оборудования и некоторые разъемы проводки. Это может сказаться на работе двигателя. Также могут появиться нештатные звуки и в авто могут отказать отдельные электроприборы