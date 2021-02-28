Підготовка авто до весни: експерти дали корисні поради

Зимовий сезон закінчується і після нього зазвичай залишається безліч питань, які необхідно вирішити, щоб у автомобіля не було важких наслідків.

Кузов

Найстрашніше, чим може нашкодити автомобілю холодна погода - це початок корозії кузова. Тому автомобіль необхідно помити і уважно оглянути лакофарбове покриття.

Експерти також радять оглянути нижню частину кузова - днище і колісні арки. Крім того, їх необхідно ретельно помити. Всі пошкодження треба усунути, особливо ті, де видно голий метал. Якщо цього не зробити, може початися процес ржавіння і тоді через рік-два деталь доведеться перефарбовувати.

Волога в салоні

Взимку в салон часто наноситися вода. При цьому вона може містити реагенти, які шкодять кузову. Під килимами можуть утворюватися такі собі компреси, звідки почнуть розростатися вогнища корозії. Цьому також сприяє вологе повітря в салоні.

Експерти радять після зими прибрати з машини вологі килимки, серветки для протирання вікон і взагалі все, що може затримувати в собі вологу. Після цього салон автомобіля необхідно просушити. Це можна зробити, якщо поставити машину на сонці і залишити в ній прочинені вікна.

Проблеми ходової

В сніжну і морозну зиму ходовій частині доводиться працювати в напруженому режимі. Після зими досить часто автомобілісти стикаються з проблемами з сайлентблоками, кульовими опорами і амортизаторами.

З наближенням весни варто як мінімум провести діагностику підвіски і рульового управління.

Акумулятор

Всі дрібні хвороби акумулятора добре проявляють себе взимку. Тому лікування АКБ зазвичай до весни не відкладають. Необхідно пам'ятати, що взимку акумулятор під час руху зазвичай не заряджається до кінця, а це шкідливо для його довговічності.

Під капотом

У холодних умовах швидко старіють свічки з високовольтними проводами, приводні ремені навісного обладнання і деякі роз'єми проводки. Це може позначитися на роботі двигуна. Також можуть з'явитися позаштатні звуки і в авто можуть відмовити окремі електроприлади