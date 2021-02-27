Украинских автомобилистов заставят заплатить налог на авто: полный список моделей

Украинских автомобилистов в 2021 заставят заплатить налог на автомобиль. Речь идет о дорогостоящих моделях, за которых придется выложить 25 тысяч гривен налога на роскошь.

Соответствующие требования озвучены в статье 267 Налогового кодекса Украины. Речь идет об авто, которым не более пяти лет, а стоят они более 2,25 млн грн (из вычета размера минимальной зарплаты на начало 2021 года).

"Объектом налогообложения является легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года", - говорится в статье нормативного акта.

Если же владельцы будут уклоняться от уплаты налога на роскошь, сумма будет расти. Автомобилистам дается 60 дней - если этот период будет просрочен, то к сумме добавят 10% (до 90 дней), а при просрочке более 90 дней, налог вырастет на 20%. При этом машину или другое имущество могут арестовать.

Автомобилем в залоге пользоваться можно будет, но продать, подарить - нельзя. А вот налоговики имеют право продать такое авто. В таком случае, они изымут сумму налога и штрафа, а разницу вернут владельцу.

Список моделей, на которые распространяется налог на роскошь: