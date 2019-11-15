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Подержала на руках Арчи: Меган Маркл приняла тайного гостя

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 19:52
Подержала на руках Арчи: Меган Маркл приняла тайного гостя
Меган Маркл (Фото: goodtoknow.co.uk)

Меган Маркл завела дружбу с высокопоставленной особой

Меган Маркл внезапно обрела новую подругу, которая почтила ее дом с тайным визитом и даже подержала на руках маленького Арчи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сообщается, что Фрогмор-коттедж, в котором проживают Меган Маркл, принц Гарри и Арчи, почтила своим визитом бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон. Встреча была очень теплой и милой и 72-летняя Хиллари Клинтон познакомилась с маленьким Арчи, которому исполнилось уже полгода, и даже подержала его на руках.

Подержала на руках Арчи: Меган Маркл приняла тайного гостя

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Экс-Госсекретарь рассказала Меган Маркл о своем младшем внуке Джаспере, который появился на свет в июле этого года. Челси Клинтон, 39-летняя дочь Хиллари и Билла Клинтона, замужем за банкиром Марком Мезвински и воспитывает троих детей.

Меган Маркл и Хиллари Клинтон являются давними поклонницами друг друга, но личная встреча произошла у них впервые. Однако они знакомы уже много лет. Когда Меган Маркл было 11 лет, она написала письмо Первой леди США, в котором попросила ее избавиться от сексистской рекламы на телевидении.

Подержала на руках Арчи: Меган Маркл приняла тайного гостя

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Недавно Хиллари Клинтон выразила свою поддержку Меган Маркл в связи со стрессом, котором она испытывает из-за постоянных нападок в прессе.

"Я хочу обнять ее. Я испытываю к ней материнские чувства и просто хочу обхватить ее руками. Я хочу сказать ей: "Держись, не позволяй плохим людям тебя расстраивать. Продолжай делать то, что делаешь, делай то, что считаешь правильным", - обратилась Хиллари Клинтон к Меган Маркл.

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Новости Украины Хиллари КлинтонМеган Марклпринц Арчи
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