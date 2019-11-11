Меган Маркл тайно вывезла сына за границу: что произошло

Меган Маркл и принц Гарри (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл вывезла сына за границу не посоветовавшись ни с кем

Меган Маркл втайне от всех возила сына Арчи Харрисона на родину. Герцогиня вместе с малышом совершила однодневную поездку в Нью-Йорк еще 6 сентября. Но о том, что летала она туда не сама, стало известно только сейчас.

38-летняя Меган отправилась через Атлантику, чтобы поддержать свою лучшую подругу Серену Уильямс на теннисном чемпионате US Open. О том, что герцогиня прилетела в США не одна, проболталась Серена в интервью Access Hollywood.

На самом деле Уильямс пошла на такое откровение, чтобв поддержать подругу, которую СМИ тотчас окрестили плохой матерью, бросившей сына. Но поездка Маркл вместе с Арчи вызвала новую волну критики за то, что герцогиня подвергла тогда еще четырехмесячного малыша стрессу во время длительного перелета.

Меган Маркл, принц Гарри и сын Арчи (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кроме того, известно, что Меган решилась на поездку в последнюю минуту, не посоветовавшись ни с кем из близких. Для перелета в Штаты герцогиня воспользовалась услугами коммерческого рейса.

"Она проделала весь этот путь с новорожденным, чтобы увидеть, как я играю в Нью-Йорке, и улетела обратно той же ночью. Я, вероятно, не смогла бы сделать такое", - рассказала теннисистка.

К слову, герцоги Сассекские вместе с Арчи планируют поехать в США, чтобы провести День благодарения (28 ноября) вместе с матерью Меган Дорией Рэгленд.