Потримала на руках Арчі: Меган Маркл прийняла таємного гостя

Меган Маркл (Фото: goodtoknow.co.uk)

Меган Маркл завела дружбу з високопоставленою особою

Меган Маркл раптово знайшла нову подругу, яка вшанувала її будинок з таємним візитом і навіть потримала на руках маленького Арчі. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Повідомляється, що Фрогмор-котедж, в якому проживають Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі, вшанувала своїм візитом колишній Держсекретар США Гілларі Клінтон. Зустріч була дуже теплою і милою і 72-річна Гілларі Клінтон познайомилася з маленьким Арчі, якому виповнилося півроку, і навіть потримала його на руках.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Екс-Держсекретар розповіла Меган Маркл про свого молодшого онука Джаспера, який з'явився на світ у липні цього року. Челсі Клінтон, 39-річна дочка Хілларі і Білла Клінтона, одружена з банкіром Марком Мезвінскі і виховує трьох дітей.

Меган Маркл і Хілларі Клінтон є давніми прихильницями одна одної, але особиста зустріч відбулася у них вперше. Однак вони знайомі вже багато років. Коли Меган Маркл було 11 років, вона написала листа Першій леді США, в якому попросила її позбутися сексистської реклами на телебаченні.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Нещодавно Гілларі Клінтон висловила свою підтримку Меган Маркл у зв'язку зі стресом, який та відчуває через постійні нападки у пресі.

"Я хочу обійняти її. Я відчуваю до неї материнські почуття і просто хочу обхопити її руками. Я хочу сказати їй: "Тримайся, не дозволяй поганим людям тебе засмучувати. Продовжуй робити те, що робиш, роби те, що вважаєш правильним", - звернулася Гілларі Клінтон до Меган Маркл.