Хочу ее обнять: Клинтон призналась в чувствах Меган Маркл

Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл нуждается в защите и сочувствии

Меган Маркл, которая недавно пожаловалась на жесткий прессинг со стороны британских СМИ, обрела мощную поддержку от своей соотечественницы Хиллари Клинтон. Бывшая американская актриса, став герцогиней Сассекской, сполна почувствовала тяготы публичности, жертвой которой некогда стала принцесса Диана.

Экс-кандидат в президенты США выразила негодование по поводу того, что западные СМИ часто публикуют на своих страницах расистские и сексистские комментарии, пишет Daily Mail.

Так, Меган порой предъявляют то, что она отбелила кожу или убрала грудные импланты. Кроме того, герцогиню порой упрекают в том, что она плохая мать или же набрала лишний вес.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи (фото: royal.uk)

По мнению Клинтон, расовая принадлежность Меган не должна быть объектом критики в современном обществе. Хиллари выразила желание обнять герцогиню, которую ей искренне жаль.

"Как мать, я просто хочу обнять ее. Я хочу сказать ей, чтобы она держалась и не позволяла никому огорчить себя. Продолжай делай то, что считаешь правильным", - сказала супруга Билла Клинтона.

Политик также добавила, что людям стоит просто порадоваться истинной любви Меган и Гарри.

Стоит отметить, что в начале октября принц Гарри подал в суд на британский таблоид, который опубликовал личную переписку Меган с ее отцом Томасом Марклом.