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Поделится своими тайнами: Меган Маркл порадует фанатов долгожданным интервью

STYLERПерсоны    20.04.2020 - 06:38
Поделится своими тайнами: Меган Маркл порадует фанатов долгожданным интервью
Меган Маркл впервые за долгое время даст интервью (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл сделала признание

Меган Маркл впервые за долгое время даст интервью. Что примечательно, это будет первое интервью после того, как Меган и Гарри отделились от королевской семьи. Об этом информирует издание "The Sun".

В программе "Доброе утро, Америка", бывшая актриса в первую очередь будет продвигать новый диснеевский фильм "Слон", который она озвучивала. О сотрудничестве Маркл с компанией Disney стало известно еще в декабре 2019 года.

В фильме рассказывается о 1600-километровом путешествии африканских слонов через пустыню Калахари. В пути животные столкнутся с беспощадными хищниками, изнуряющей жарой и постоянной нехваткой ресурсов. Одна из главных сюжетных линий - отношения между матерью-слонихой Шани и ее сыном Джомо.

Несмотря на то, что с 1 апреля Меган и Гарри уже не именуются герцогами Сассекскими, Disney продолжает указывать титул, который принадлежал Меган до выхода из королевской семьи.

О чем Маркл расскажет в интервью - неизвестно. Однако интересно будет узнать, как супруге принца Гарри живется в новой обстановке и стала ли она на самом деле свободнее после отказа от обязанностей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также о том, что Меган Маркл раскрыла главную тайну о своем сыне.

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