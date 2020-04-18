ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совершили грубую ошибку: Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала

STYLERПерсоны    18.04.2020 - 08:00
Совершили грубую ошибку: Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре скандала
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи

Меган Маркл и принц Гарри попали в громкий скандал из-за того, что их уличили во лжи. Супружеская пара доставляла пакеты с едой в качестве добровольцев, хотя незадолго до этого настаивала, чтобы все сидели дома и никуда не выходили. Об этом сообщает CNN.

Ранее Меган и Гарри транслировали сообщение: "Оставайся дома, спаси жизнь". Однако теперь они сами разгуливают по улицам под предлогом того, что пытаются помочь остальным.

Один получатель еды сказал: "Как ни странно, Меган и Гарри даже не представились. Они просто передали еду и ушли. Однако, если человек не слепой и не глупый, то он поймет, кем были эти добродетели. Ярко-рыжие волосы сразу выдали Гарри. Пандемия коронавируса доказывает одно: весь мир - это сцена для этих двоих. Они знают, что на них все смотрят".

Общество реагирует неоднозначно на помощь со стороны супружеской пары, поскольку возникает ощущение, что благотворительные действия направлены на то, чтобы показать себя.

"Нельзя отрицать, что помощь во время кризиса - это прекрасно, и Меган, возможно, любит готовить для людей, но это все воспринимается как огромное противоречие", - отметил источник.

Напомним, что Меган Маркл раскрыла главную тайну о своем сыне.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также сообщали о том, что Меган Маркл планирует дать большое интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность.

Меган Маркл сделала громкое заявление: это должны знать все В сети обнародовали настоящее имя и титул Меган Маркл
Новости Украины Меган Маркл
Lite
On Top