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Поділиться своїми таємницями: Меган Маркл порадує фанатів довгоочікуваним інтерв'ю

STYLERПерсони    20.04.2020 - 06:38
Поділиться своїми таємницями: Меган Маркл порадує фанатів довгоочікуваним інтерв'ю
Меган Маркл вперше за довгий час дасть інтерв'ю (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл зробила визнання

Меган Маркл вперше за довгий час дасть інтерв'ю. Що примітно, це буде перше інтерв'ю після того, як Меган і Гаррі відокремилися від королівської сім'ї. Про це інформує видання "The Sun".

У програмі "Доброго ранку, Америка", колишня актриса в першу чергу буде просувати новий диснеївський фільм "Слон", який вона озвучувала. Про співпрацю Маркл з компанією Disney стало відомо ще у грудні 2019 року.

У фільмі розповідається про 1600-кілометрову подорож африканських слонів через пустелю Калахарі. В дорозі тварини зіткнуться з нещадними хижаками, виснажливою спекою і постійною нестачею ресурсів. Одна з головних сюжетних ліній - відносини між матір'ю-слонихою Шані та її сином Джомо.

Незважаючи на те, що з 1 квітня Меган і Гаррі вже не іменуються герцогами Сассекськими, Disney продовжує вказувати титул, який належав Меган до виходу з королівської сім'ї.

Про що Маркл розповість в інтерв'ю - невідомо. Однак цікаво буде дізнатися, як дружині принца Гаррі живеться у новій обстановці і чи стала вона насправді вільніше після відмови від обов'язків.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі опинився в центрі скандалу.

Ми писали, що Меган Маркл отримала "яскраву" характеристику від знайомих. Канадський журналіст порівнює дружину принца Гаррі з "професійним перевертнем".

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