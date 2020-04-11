Профессиональный оборотень: Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл обвинили в притворстве

Меган Маркл получила характеристику от канадского журналиста Шинана Джовани. Он рассказал о своем давнем знакомстве с женой принца Гарри, а также объяснил, почему Маркл вызывала по отношению к себе столько негатива. Об этом информирует издание "Tatler".

Супруга принца Гарри отказалась от королевских привилегий и ее это совсем не огорчает, ведь она давно решалась на такой шаг, хоть и пыталась утаить данный факт. По словам Джовани, Маркл имеет пробивной характер, однако при этом часто подстраивается под других.

Журналист только начинал свою карьеру, когда Маркл снималась в сериале "Форс-мажоры". В тот жизненный период и состоялась их первая встреча. Тогда журналисту удалось пообщаться с глазу на глаз с Меган.

Эта беседа позволила Джовани составить свое мнение о ней. Он считает, что Маркл сочетает в себе черты очень пробивной и инициативной женщины, которая легко адаптируется к изменениям. "Она не новичок в том, чтобы переделать себя", - утверждает Джованни.

Из-за способности Маркл оставаться спокойной при любых изменениях и обстановке, журналист даже прозвал ее "профессиональным оборотнем".

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри сообщили печальное известие.

Мы писали, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

А также о том, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.