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Меган Маркл раскрыла главную тайну о своем сыне: имя имеет значение

STYLERПерсоны    13.04.2020 - 07:02
Меган Маркл раскрыла главную тайну о своем сыне: имя имеет значение
Принц Гарри и Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

Меган Маркл и принц Гарри удивили поклонников неожиданным заявлением

Меган Маркл и принц Гарри не так давно объявили, что их фонд теперь называется Archewell. И вдохновением, как не сложно догадаться, послужило имя 10-месячного сына Арчи. Об этом информирует издание "Express".

По словам супругов, "Arche" - с греческого означает "источник действия". "Archewell - это имя, которое сочетает в себе древнее слово, обозначающее силу и действие, оно вызывает глубокие ресурсы, на которые каждый из нас должен опираться", - прокомментировала Меган.

Судя по всему, супруга принца Гарри хочет, чтобы ее сын делал значимые вещи и помогал ей по жизни бороться с несправедливостью.

Благотворительная организация Archewell будет заниматься созданием групп эмоциональной поддержки, мультимедийным образованием и созданием веб-сайта, посвященного психофизическому здоровью.

К слову, в сети до сих пор обсуждают разлуку принца Гарри с принцем Уильямом и его друзьями. "Я очень думаю, что Гарри будет страдать от неуместности. Ведь теперь мир не сосредоточен на них", - сообщает источник.

Напомним, что Меган Маркл планирует дать большое интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность.

Мы писали, что Меган Маркл получила "яркую" характеристику от знакомых. Канадский журналист сравнивает супругу принца Гарри с "профессиональным оборотнем".

А также сообщали о том, что Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Супруга слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

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