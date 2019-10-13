По-летнему тепло, но есть нюанс: синоптики дали прогноз на понедельник

Погода в Украине 14 октября будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +22 градусов Цельсия. При этом в ночное время возможно снижение температуры до +8 градусов. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра в обновленном прогнозе.

Как сообщается, начало недели будет теплым и солнечным. Вероятность выпадения осадков минимальная. Над Украиной будет ясная, солнечная погода с небольшой облачностью. Ветер будет несильным – 5-10 м/с.

Синоптики метеорологического центра прогнозируют по-летнему теплую погоду. В Украине в среднем температура поднимется до +20… +22 градуса. На востоке и в некоторых центральных регионах немного прохладнее – от +18 до +22 градусов. В ночное время по стране в среднем будет +8… +11 градусов. Только в приморских регионах ночная температура достигнет +9… +14 градусов.

Погода в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Также в Укргидрометцентре предупредили, что в некоторых регионах нашей страны будет туман.

"14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200-500 м (ІІ уровень опасности, желтый). 13-15 октября в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в метеорологическом предупреждении.

Погода в Украине 14 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Киеве объявили штормовое предупреждение.