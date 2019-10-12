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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    12.10.2019 - 16:04
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Getty Images)

По Киеву до конца дня порывы ветра 15-18 м/с

Погода в Киеве сегодня, 12 октября, ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, в Киеве к концу дня порывы ветра 15-18 м/с.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15−18 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 октября погода в Украине будет без осадков, температура +22. Как сообщают синоптики, 12 октября в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в западных областях ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с.

Кроме того, в Украине с 12 по 15 октября сохранится высокий уровень пожарной опасности. В частности, в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также РБК-Украина сообщало, погодные условия в Украине во второй декаде октября улучшатся, но не везде. Бабье лето, по прогнозам синоптиков, продлится вплоть до 15-го октября.

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